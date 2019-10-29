Экономика

Бюджетный комитет Псковского областного Собрания поддержал законопроект о допсоглашениях с Минфином о порядке выплаты госдолга

Проект закона «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области» рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании бюджетного комитета регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие требуется для утверждения пяти дополнительных соглашений к соглашениям с Минфином России о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета кредита для частичного покрытия дефицита бюджета региона.

Этими документами меняется срок утверждения дополнительных соглашений законом области с трех до шести месяцев, а также утверждаются новые графики погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку.

Депутаты в рамках заседания парламентского комитета поддержали законопроект, окончательное решение будет принято завтра, 31 октября, на очередной сессии Псковского областного Собрания.