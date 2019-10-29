Экономика

В Псковском областном Собрании депутатов рассмотрели законопроект, утверждающий увеличение доходов бюджета территориального ФОМС

На ближайшей 36-й сессии регионального парламента депутаты рассмотрят законопроект, утверждающий увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова пояснила, что законопроект подготовлен в связи с необходимостью уточнения поступлений налоговых и неналоговых доходов. Так, показатели доходов в текущем году увеличиваются на 1 млн 759 тысяч рублей. Соответственно увеличивается и расходная часть - средства будут направлены на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

С учетом изменений доходы бюджета территориального фонда ОМС на 2019 год предлагается утвердить в сумме 7 млрд 652 млн 611,3 тысяч рублей, расходы - 8 млрд 14 млн 227,3 тысяч рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов остаются без изменений.