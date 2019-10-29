Экономика

В Псковской области намерены оптимизировать порядок внесения изменений в госпрограммы

В Псковской области намерены оптимизировать порядок внесения изменений в госпрограммы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Законопроект разработан в целях оптимизации порядка и сроков рассмотрения проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие государственные программы по итогам консультаций, проведенных с органами исполнительной власти области и Счетной палатой Псковской области.

Представленным проектом закона предлагается не направлять на рассмотрение заксобрания проекты изменений в государственные программы, которые предусматривают:

• редакционные, корректорские правки;

• перераспределение объемов финансирования государственной программы при недостаточности средств на выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

• уточнение ресурсного обеспечения по внебюджетным источникам финансирования.

Это позволит сократить время согласования, что очень важно для участия в конкурсах на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Кроме того, предлагается не рассматривать на заседаниях комитетов внесение изменений в целях приведения государственной программы в соответствие с внесенными в закон об областном бюджете изменениями в связи с тем, что при рассмотрении соответствующего проекта закона уже предоставляется информация в разрезе всех государственных программ.

Законопроектом предлагается проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие государственные программы направлять в Собрание после их согласования уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере стратегического планирования и финансовым органом области. Это позволит получать более доработанные документы, чем те, которые приходят в настоящее время.