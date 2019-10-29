Экономика

В 2020 году свыше 700 млн рублей направят на социальную доплату нуждающимся пенсионерам в Псковской области

Депутаты областного Собрания в рамках заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали законопроект, устанавливающий с 2020 года региональную социальную доплату к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 30 октября.

Представитель регионального комитета по социальной защите напомнила, что месяцем ранее законом области была установлена величина прожиточного минимума пенсионера - она составила 9 529 рублей. Так как в нашем регионе эта цифра выше, чем в целом по России, то у Псковской области возникает обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии - разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составляет 29 369 человек, средний размер доплаты - 2 250,90 рублей на человека.

Годовой объем выплат оценивается в 708 млн 881 тысячу рублей с учетом расходов на доставку. 93% расходов возьмет на себя федеральный бюджет, софинансирование региона составит 7% (49,3 млн руб.). Расходы на доставку социальной доплаты также будут покрываться из областного бюджета (3,6 млн руб.).

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В ходе дискуссии было озвучено, что в Псковской области проживает около 210 тысяч пенсионеров, из них около 12-13% получают средства ниже прожиточного уровня.