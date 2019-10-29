Экономика

Парламентский комитет по экономике и АПК поддержал изменения в законы, касающиеся капремонта в Псковской области

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания поддержал законопроект, расширяющий перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ рассматривался в региональном парламенте сегодня, 30 октября.

Перечень дополнен теми работами, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса - такие как модернизация лифтов, ремонт машинных и блочных помещений.

Представитель регионального комитета по строительству и ЖКХ уточнил, что законопроект разработан в целях приведения норм регионального закона в соответствие с действующими положениями Жилищного кодекса РФ.

Также проект закона устанавливает минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он не может быть меньше 50% оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Еще одна норма касается сроков обновления региональной программы капитального ремонта - актуализация должна проводиться не реже одного раза в год.

Кроме того, документ предусматривает наделение комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области полномочиями по установлению порядка использования региональным оператором денежных средств, не относящихся к фонду капитального ремонта и поступивших на специальный счет регоператора в качестве штрафов за ненадлежащее исполнение подрядными организациями ремонтных работ в многоквартирных домах.

И.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что проблем по доставке квитанций в регионе нет, но есть определенные вопросы, связанные с введением единого платежного документа. Еще один проблемный момент – претенциозная работа по взиманию долгов с населения по платежам за капремонт, общая масса которых достигла 538 млн рублей.

Также члены парламентского комитета поддержали законопроект по повышению минимальных взносов за капремонт со следующего года. Ранее этот документ был подержан членами комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковского областного Собрания. Окончательное решение будет принято завтра, 31 октября, на очередной сессии заксобрания области.

Первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова уточнила в свою очередь, что повышение тарифов на капремонт учтено при расчете дотаций муниципальным образованиям.

Депутат Всеволод Козловский поинтересовался, что произойдет, если сильные платежеспособные дома массово уйдут на спецсчета. Виктор Иващенко ответил, что Псковскую область в этом случае может ждать банкротство фонда, как это случилось, к примеру, в Ярославской области.