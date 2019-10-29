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Экономика

Михаил Ведерников посетил сельхозпроизводство «Идаванг» в Островском районе

30.10.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

В рамках рабочей поездки в Островский район губернатор Псковской области посетил ООО «Идаванг» в деревне Малая Губа. Кампания специализируется на выращивании свиней, на данный момент там содержится около 60 тысяч свиней. Представитель компании рассказала, что на участках выращивают пшеницу и рапс, отметив, что в этом году впервые засеяли гречиху, чтоб восстанавливать поля. При рекордном урожае на полях получают 75 центнеров зерновых с гектара. Это один из лучших показателей в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из полезных новшеств компании губернатор отметил отопление котельной, которое производится за счет сжигания соломы. Представитель компании отметил, что инвестиции в эту технологию окупились за два месяца. Михаил Ведерников обратил внимание, что это современная экологически чистая технология.

Губернатор с работниками также обсудил вопрос хранения и использования навоза. Представитель компании отметил, что они экономят 6 тысяч рублей с одного гектара рублей за счет использования собственных органических удобрений.

Михаил Ведерников отметил, что если компания решит вкладывать инвестиции на территории Псковской области, то администрация готова рассмотреть проект как приоритетный. «Тогда мы сможем говорить про льготы и меры поддержки строящимся предприятиям», - заявил губернатор.

Он также отметил, что с 2020 года администрация начинает серьезно заниматься постановкой на учет земельных участков, в связи с этим возникнет возможность постепенно вводить в оборот и расширить территорию, если это необходимо.

В преддверие Дня сельскохозяйственника Михаил Ведерников вручил благодарность коллективу «Идаванг» от имени администрации Псковской области, отметив сельхозпроизводство, как одно из самых успешных в Псковской области.

Напомним, компания «Идаванг» была зарегистрирована в феврале 2008 года. В 2009 году было начато строительство нового высокотехнологичного свиноводческого комплекса в деревне Малая Губа Островского района Псковской области. В 2014 году свиноферма вышла на проектную мощность, объем производства составил 12 415 тонн свинины в живом весе. Проект предусматривает и развитие растениеводства для создания собственной кормовой базы. В 2014 году с площади 6131 га  было собрано 25 761 тонн зерновых.

Источник: Псковская Лента Новостей
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