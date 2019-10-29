Экономика

«Зеленый стандарт»: Минсельхоз выбрал название российского бренда экопродукции

Минсельхоз выбрал название для российского бренда товаров с улучшенными экологическими характеристиками. Об этом «Известиям» рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По его словам, бренд решено назвать «Зеленый стандарт», или The Green One в англоязычном варианте. Гурьев также добавил, что сейчас определяется логотип бренда.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олега Мироненко, «Зеленый стандарт» имеет шанс стать международным брендом. Он отметил, что в 2022 году в Европе вступает в силу закон, согласно которому к производству и характеристикам улучшенного сельхозпродукта будут предъявлять более жесткие требования.

«Россия также идет по этому пути, постепенно отказываясь от удобрений и кормов, в которых содержатся соли и металлы в объеме, способном навредить окружающей среде», — заявил Мироненко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой «зеленой» продукции. Он должен подтверждать, что при производстве товаров использовались только безопасные для здоровья людей технологии. Бренд будет служить гарантией качества на внешнем и внутреннем рынках. По мнению главы государства, российская «зеленая» продукция должна пользоваться популярностью за рубежом. Ее выпуск начнется с 1 января 2021 года, на этот срок запланировано вступление в силу соответствующего закона.