Экономика

Псковские депутаты одобрили пять допсоглашений с Минфином, касающихся покрытия дефицита областного бюджета

Пять дополнительных соглашений к соглашениям с Минфином России о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета региона одобрены сегодня в Псковском областном Собрании депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 36-й сессии. Ранее документ получил поддержку парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие требуется для утверждения пяти дополнительных соглашений к соглашениям с Минфином России о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета региона. Этими документами меняется срок утверждения дополнительных соглашений законом области с трех до шести месяцев, а также утверждаются новые графики погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова уточнила, что допсоглашения появились в связи с изменениями в профильном постановлении правительства. «На сегодняшний день все соглашения с Минфином остаются пока невыполнимыми, но у нас есть надежда, что по соотношению госдолга по отношению по налоговым и неналоговым поступлениям показатель будет выполнен. Куда сложнее ситуация с показателем по соотношению коммерческих и бюджетных кредитов, здесь пока Псковской области выполнить обязательства сложно. Однако работа по реструктуризации госдолга будет продолжена, чтобы достичь этого показателя в последующие годы», - пояснила Татьяна Баринова.

Предложенный законопроект принят в двух чтениях при 42 – за и 1 воздержавшемся.