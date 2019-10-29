Экономика

Принят новый коэффициент, отражающий особенности рынка труда Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания установили на 2020 год новый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области. Эта мера по прогнозам региональных властей может принести свыше 130 360 тысяч рублей поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы в бюджет региона, при условии работы 3200 иностранных граждан в среднем в течение 10 месяцев.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 31 октября, на 36-й сессии регионального парламента.

По предложению региональных властей на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, будет установлен в размере 1,887.

На 2019 год региональный коэффициент был установлен в размере 1,737 при стоимости патента в 3 604 рубля в месяц.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Псковской области, в 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составит 31 574 рубля. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2019 годом составит 501 рубль.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что он разработан в целях правового регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации размер фиксированных авансовых платежей (1200 рублей) подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год приказом Минэкономразвития, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации.

Данным законопроектом предлагается установить размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в размере 1,887 (увеличение по сравнению с текущим годом 0,15), авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 105 рублей, что позволит приблизить величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы российских граждан.

Размер коэффициента - дефлятора на 2020 год установлен проектом приказа Минэкономразвития России в размере 1,813.

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за период с января по август 2019 года выдано 2412 патентов иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда. Предположительно за сентябрь - декабрь текущего года будет выдано еще около 1000 патентов.