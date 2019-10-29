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Экономика

Эксперт предупредил о повышении стоимости молочных продуктов

01.11.2019 09:16|ПсковКомментариев: 0

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова Михаил Перельман спрогнозировал существенное повышение стоимости молочных продуктов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, уже до Нового года рост цен может составить не менее 12-15%, а в следующем году повышение цен продолжится.

Он объяснил повышение цен внедрением системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка.

«В соответствии с новыми требованиями к системе учета должны подключиться все организации и ИП, участвующие в данном процессе, то есть все организации, которые производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю. На этом основании многие предприятия, особенно небольшие производители не смогут дальше продолжить свою коммерческую деятельность в связи изменившимися требованиями», — заявил Перельман.

Источник: Псковская Лента Новостей
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