Экономика

Александр Козловский: Псковская область заживет иначе, если здесь будут восстанавливать сельское хозяйство

Депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский положительно отозвался о вложении 2 из 10 миллиардов рублей, которые регион должен получить из федерального бюджета, в сельское хозяйство. Свое мнение Александр Козловский объяснил 1 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я точно знаю, что 2 из 10 миллиардов, которые Псковская область должна получить по индивидуальной программе социально-экономического развития региона, будут потрачены на помощь сельхозпредприятиям: закупку техники, племенного скота. Там много различных мероприятий, - отметил Александр Козловский. - Мне кажется, это - значимое направление, несмотря на то, что кому-то может не нравиться региональное развитие сферы сельского хозяйства».

Также парламентарий подчеркнул, что в Псковской области животноводство всегда было в приоритете.

«Мне кажется, если у нас в регионе все-таки будут восстанавливать сельское хозяйство, если земли вновь будут вводиться в оборот - будет положительный эффект. Но, главное, чтобы у нас было не 1, 2 или 3 крепких предприятия, а - десятки. Тогда регион иначе заживет, поскольку нужно будет делать дороги там, где их сейчас нет. И речь обо всех территориях, которые приносят доход региону!», - заключил Александр Козловский.

Напомним, заседание, на котором губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как будут распределены 10 миллиардов рублей, полученные по индивидуальной программе социально-экономического развития региона, состоялось 18 октября, при участии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.