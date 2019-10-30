Экономика

Александр Козловский: Михаил Ведерников вынужден ходить по кабинетам министров и выбивать деньги

Депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский отметил, что у губернатора региона Михаила Ведерникова успешно получается добиваться из бюджета на 2020 год средства для Псковской области. Об этом парламентарий сообщил 1 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Сейчас идет активное обсуждение и принятие федерального бюджета на 2020 год. Мы - сенаторы, депутаты Государственной Думы всегда оказываем помощь, поддержку, отстаиваем интересы Псковской области. Работа идет совместно с региональной администрацией, с губернатором. И основная работа, нагрузка сосредоточена непосредственно на губернаторе и администрация региона. Будь то Псковская область или другой регион. В основном именно от них зависит успех, - отметил Александр Козловский. - И сегодня Михаил Ведерников успешно ведет переговоры. Пока он вынужден жить в столице, ходить по кабинетам, общаться с министрами, с премьер-министрами и выбивать деньги. Но сейчас такой этап!».

Также депутат Госдумы РФ от Псковской области напомнил, что федеральный бюджет приняли в первом чтении, и добавил, что в связи с этим проводится множество мероприятий на около 100 различных площадках.

«Основная работа ведется в бюджетном комитете по налогам, в комитете по экономике. Мы тоже обсуждаем бюджет, принимаем министров, замминистров, руководителей департаментов. Площадки проходят как на территории самой Государственной Думы, так и за ее пределами. Также работаем на территории фракции «Единой России». Стараемся посетить все мероприятия, связанные с этим», - заключил парламентарий.