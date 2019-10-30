Экономика

Депутат Госдумы от Псковской области рассказал о специфике федерального бюджета на 2020 год

Депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире программы «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) об особенностях прошедшего первое чтение законопроекта о бюджете на 2020 год.

«В 2020 году основные параметры федерального бюджета - это 20 триллионов рублей доходов. Расходы прогнозируются - около 9 триллионов рублей. То есть бюджет - профицитный, - отметил Александр Козловский. - Инфляцию прогнозируют - около 3%».

Также парламентарий напомнил, что в 2019 году инфляция составляет примерно 3,5% процентов.

«На следующий год - будет некоторое повышение минимального размера оплаты труда: порядка 900 рублей. Увеличатся расходы на здравоохранение: больше чем на полмиллиарда рублей - и в каждом следующем году будут увеличиваться, - добавил Александр Козловский. - Но надо понимать, что у нас в 2020 году увеличится и финансирование национальных проектов: до 2 триллионов рублей. А к 2022 году - составит уже порядка 2,7 триллиона рублей».

Депутат Госдумы РФ от Псковской области уточнил, что увеличение финансирования происходит за счет социальной составляющей.