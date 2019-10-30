Экономика

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных городов России — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию. Об этом 6 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на РБК.

Регулярно пенсионные накопления делают 8,3% россиян, а 16,3% - откладывают на пенсию, когда появляются свободные деньги. 36,9% опрошенных рассказали, что хотели бы формировать накопления, но такой возможности у них нет, а 38,6% просто не откладывают на пенсию. При этом отношение к пенсионным накоплениям у людей с возрастом не меняется.

Опрос проводился в летом 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Омске, Уфе, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и Красноярске среди людей в возрасте 20–50 лет.