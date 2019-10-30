Экономика

На что тратятся «депутатские» деньги? ИНФОГРАФИКА

Ежегодно депутаты Псковской городской Думы, основываясь на наказах избирателей, составляют перечень проблем, которые необходимо решить на территории их избирательных округов. Ремонт дорог, дворовых территорий и учреждений, благоустройство общественных пространств, установка спортивных и детских площадок - проблемы на округах примерно одни и те же, но в силу дефицита городского бюджета все их в одночасье не решить. Поэтому депутаты, исходя из принципа приоритетности, направляют средства, в первую очередь, туда, где это на данный момент наиболее необходимо.

Если раньше в основном средства шли на ремонт дворовых территорий и проездов, то в этом году ситуация изменилась: многие депутаты направили свои деньги на социальные объекты - школы и детские сады.



Предлагаем вам ознакомиться с инфографикой, посвященной распределению «депутатских» денег по избирательным округам в 2019 году. В ней наглядно представлено, на какие объекты они тратились в текущем году и каков процент их освоения по состоянию на 1 сентября.