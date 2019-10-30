На что тратятся «депутатские» деньги? ИНФОГРАФИКА

Ежегодно депутаты Псковской городской Думы, основываясь на наказах избирателей, составляют перечень проблем, которые необходимо решить на территории их избирательных округов. Ремонт дорог, дворовых территорий и учреждений, благоустройство общественных пространств, установка спортивных и детских площадок - проблемы на округах примерно одни и те же, но в силу дефицита городского бюджета все их в одночасье не решить. Поэтому депутаты, исходя из принципа приоритетности, направляют средства, в первую очередь, туда, где это на данный момент наиболее необходимо.
Если раньше в основном средства шли на ремонт дворовых территорий и проездов, то в этом году ситуация изменилась: многие депутаты направили свои деньги на социальные объекты - школы и детские сады.
Предлагаем вам ознакомиться с инфографикой, посвященной распределению «депутатских» денег по избирательным округам в 2019 году. В ней наглядно представлено, на какие объекты они тратились в текущем году и каков процент их освоения по состоянию на 1 сентября.