Экономика

Российские предприятия не идут в ОЭЗ «Моглино» из-за нехватки денег, считает Николай Рассадин

В Россию не идет иностранный инвестор, а у российских предприятий не так много денег. Такое мнение высказал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нужно признать, что руководство ОЭЗ "Моглино" неэффективно. В самом создании особой экономической зоны нет ничего плохого, но то, как ей управляют, абсолютно не работает», - заявил Николай Рассадин.

По его мнению, на данный момент вряд ли возможно поменять вектор развития Моглино так, чтобы ОЭЗ начала приносить прибыль и окупила все вложенные в нее деньги.