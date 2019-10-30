Экономика

Названа причина бедности

Причиной того, что капитализм и глобальная экономика в целом уже не работают в интересах большинства людей, является беспрецедентная доступность денег для богатых. Как пишет «Лента», об этом в подробном сообщении на LinkedIn заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

По его словам, деньги стали почти бесплатны для тех, у кого они уже есть, а всем остальным они почти недоступны. Это ведет к росту больших состояний и разрыву между богатыми и бедными.

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо. И более того, они угрожают профинансировать конкурентов, если компании откажутся принимать дополнительные средства. Богатые надеются на взрывной рост доходов, основываясь на нескольких успешных примерах компаний, но в результате только надувают очередные финансовые пузыри.

По мнению Далио, адекватное финансирование все менее и менее популярно, особенно в странах с резервными валютами. Вместо этого покупаются, по сути, мечты о будущих прибылях. Никаких опасений по поводу невозврата денег у инвесторов нет, потому что в случае провала они спокойно найдут новые деньги.

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий. Так как инвестиции не приносят доход, то пенсионные фонды не могут выплачивать средства, которые пообещали. Из ситуации есть несколько выходов, отметил экономист. Можно урезать социальные выплаты, можно повышать налоги и можно включить печатный станок. Ни один из них не приведет к оздоровлению экономики.

За сутки до этого Далио выступил на форуме Greenwich Economic в Коннектикуте, где высказал похожие тезисы, сообщает Bloomberg. Так, он указал, что богатые люди не стремятся исправить ситуацию в месте, где живут, а переезжают туда, где поспокойнее. В свою очередь, власти пытаются удержать их и заставить платить все больше и больше налогов.