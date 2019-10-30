Экономика

В Пскове чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Сегодня, 7 ноября, в Городском культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Собравшихся работников и ветеранов поздравила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она поблагодарила работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за нелегкий, кропотливый труд, терпение, и пожелала «хороших урожаев несмотря ни на что».

Нинель Салагаева также зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором глава региона подчеркивает, что сельское хозяйство - сильная и перспективная отрасль, где работают сильные и амбициозные люди.

Михаил Ведерников отметил, что по итогам 2018 года Псковская область вышла в лидеры по производству рапса, а целый ряд местных брендов вышли с регионального на федеральный уровень. Губернатор пообещал, что скоро в регионе появятся широкие возможности для развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Благодарю за нелегкий каждодневный труд и выдержку», - говорится в приветственном адресе губернатора.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся работников сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей.

Звания «Почетный работник АПК России» удостоены технический директор ООО «ГК Кабош» (Великие Луки) Борис Белоцерковец и генеральный директор НАО «Ударник» (Бежаницкий район) Александр Каменский.

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства награждены депутат областного Собрания, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева и главный агрохимик отдела агрохимического обследования и анализа почв ФГБУ САС «Великолукская» Екатерина Дементьева, а благодарности министерства сельского хозяйства из рук Нинель Салагаевой получили главный агрохимик лаборатории агроэкологического мониторинга почв ФГБУ САС «Великолукская» Ирина Кузьмина, технолог ОАО «Маслосырзавод Порховский» Светлана Турецкая, главный агроном порховского колхоза «Заря» Павел Ляблин и инженер-технолог ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» Тамара Военкова.

Благодарственными письмами администрации Псковской области отмечены - инспектор по предрейсовому медосмотру медпункта «Псковского хлебокомбината» Людмила Буробина, дрожжевод хлебобулочного производства «Псковского хлебокомбината» Валентина Коновалова, слесарь - ремонтник «Псковского хлебокомбината» Игорь Степанов.