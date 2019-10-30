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Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

07.11.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие – главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко – обсудят «дело Ульяны Михайловой», праздничную активность первой недели ноября и другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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