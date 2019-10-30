Экономика

Александр Котов: Псковские аграрии достигают лидирующих позиций не только на Северо-Западе, но и по всей России

«На мой взгляд, праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - это хороший повод сказать слова благодарности тем, кто занят нелегким трудом», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сегодня, 7 ноября, поздравляя ветеранов и работников этой сферы с профессиональным праздником.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спикер регионального парламента поблагодарил всех, кто при таком тяжелом труде добивается высоких результатов.

«Агропромышленный комплекс- самая динамично развивающаяся отрасль экономики нашего региона», - подчеркнул Александр Котов и отметил, что Псковская область может похвастаться успехами в этой сфере на протяжении нескольких лет подряд. По его словам, труженики псковского села достигают лидирующих позиций не только на Северо-Западе, но и на территории России.

Он обратил внимание, что в отрасли наблюдается тенденция модернизации производства, успешно реализуются различные инвестиционные проекты, а региональные власти активно поддерживают сельское хозяйство области.

Смотрите также В Пскове чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

«Огромное спасибо за нелегкий труд, что вы, невзирая на сложности и погодные условия, добросовестно и честно трудитесь и даете возможность говорить об успехах в сельском хозяйстве в регионе», - поздравил аграриев Александр Котов.

Затем он вручил благодарность Псковского областного Собрания машинисту моечных машин ОАО «Псковского городского молочного завода» Клавдии Неустроевой и учредителю ООО «Тригорское» Игорю Буранову.