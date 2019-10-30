Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев проведет встречи с предпринимателями в 22 районах региона

В рамках подготовки ежегодного доклада о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области за 2019 год региональным бизнес-омбудсменом инициированы встречи в 22 муниципалитетах региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей у аппарате омбудсмена, в течение ноября-декабря Аркадий Мурылев традиционно в присутствии представителей органов исполнительной власти и районных прокуроров проведет рабочие встречи с предпринимательским сообществом Бежаницкого, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов.

Ближайшие встречи состоятся 12 ноября в Невельском (11.30) и Усвятском (15.00) районах. 13 ноября бизнес-омбудсмен проведет встречи в Новосокольническом (11.30) и Куньинском (15.00) районах.

К участию приглашены представители УФССП региона, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона, «Опоры России».

Напомним, что в конце 2017 – начале 2018 года уполномоченный посетил все районы области.

Традиционно в ходе рабочих встреч Аркадий Мурылев подводит итоги года - каких успехов удалось достичь, какие инициативы были или не были реализованы, с какими проблемами чаще всего обращались бизнесмены. Основной целью совместных обсуждений является разбор актуальных проблем и выработка консолидированных решений и предложений по их решению.

Именно благодаря личным встречам с предпринимательским сообществом региона формируется объективная картина экономической обстановки в Псковской области. При участии региональных бизнесменов нередко удается выявить системные проблемы, которым не было уделено должного внимания, но которые в свою очередь затрудняют ведение предпринимательской деятельности на местах.

Данные о проведенных встречах, как и в прошлые годы, будут отражены в докладе и представлены для изучения уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей, губернатору области, Псковскому областному Собранию депутатов, прокурору области и Общественной палате Псковской области.

Всю необходимую информацию по предстоящим встречам и регистрации можно уточнить по телефону 8 (8112) 72-42-12 - секретариат аппарата уполномоченного, или в районных администрациях.