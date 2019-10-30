Экономика

«Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Ленинградской области. ФОТО

Сегодня, 8 ноября, в городе Всеволожске Ленинградской области открылся магазин «Деревня Соловьи».

Новая торговая точка расположилась по адресу Христиновский пр., 26. Как и все магазины сети, «Деревня Соловьи» во Всеволожске ориентирована, прежде всего, на продажу качественных мясных продуктов ООО «ПсковАгроИнвест», а также на высокий уровень сервиса обслуживания покупателей.

В новом магазине есть как зоны самообслуживания, так и витрины с максимальной выборкой продуктов, востребованных у клиентов.

Добавим, что на данный момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работало 4 магазина по следующим адресам:

г. Санкт-Петербург, Звёздная ул., 9к1

г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 84

г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, 15

г. Красное Село, пр. Ленина, 85б

Адреса магазинов, работающих в Пскове и области, можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>