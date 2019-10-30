Экономика

Как подарить себе «Зеленые дни» скидок и сюрпризов: инструкция от Сбербанка

Затаив дыхание, все ждут 11 ноября. Думаете, из-за Черной пятницы - крупнейшей онлайн-распродажи? Да, и из-за нее тоже, но клиенты Сбербанка ждут наступления ближайшего понедельника еще и потому, что знают: это будет «Зеленый день»! Скидки на банковские продукты, бонусы и приятные подарки при покупке товаров и услуг, возможность бесплатно посмотреть фильмы в отличном качестве и получить рекомендации врачей - и это еще далеко не все, что может предложить Сбербанк своим клиентам. К тому же «Зелёный день» захватит не один, а целых два дня - 11 и 12 ноября! Рассказываем, как стать участником уникальной акции!

Почему «Зелёный день»?

8 ноября 2019 года, Псков - Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» - самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбербанка и более 150 партнеров.

Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: кинотеатр Okko, Беру, «Ситимобил», DeliveryClub, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

«Сегодня Сбербанк предлагает своим клиентам не только финансовые услуги, но и целый спектр возможностей, - приобрести товары на маркетплейсе, получить дистанционную консультацию врача, воспользоваться услугами мобильной связи и многое другое. Экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями. Особенно приятно, что в свой день рождения мы можем порадовать клиентов привлекательными предложениями», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября - для частных клиентов, с 11 по 17 ноября - для корпоративных клиентов.

Скидок много не бывает!

Присоединиться к акции не просто, а очень просто: достаточно зайти на сайт Сбербанк-Онлайн под своей учетной записью и найти иконку акции в правом верхнем углу. Также информация и QR-код будет выводиться на кассовых чеках банкоматов Сбербанка. Важно сделать это в ближайшие дни - не откладывайте в долгий ящик возможность сэкономить на самом необходимом и просто на приятных мелочах!

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

- потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

- скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков - партнеров Сбербанка;

- оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

- повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

- скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

- возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;

- скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:

- Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

- Маркетплейс «Беру!»подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

- Сервис DeliveryClub предоставит скидку 45% на первый заказ.

- Медицинский сервис DocDocпредложит консультации врачей со скидкой до 24%.

- Сервис заказа такси»Ситимобил»подарит скидки до 20% на поездки.

- «Сбербанк Лизинг»предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки MercedesBenz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

- «Деловая среда»предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

А еще

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, Авилон», Huawei, Philips, NewBalance, «Газпромнефть», «Гемотест»,Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% - на технику Samsung, до 25% - в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% - в «Иль деБотэ», до 35% - на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».

В сети автозаправок «Газпромнефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров.

Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi.

До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил большой объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний - участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Псковское отделение №8630 Сбербанка России работает на территории Псковской области, филиальная сеть насчитывает около 100 точек обслуживания клиентов.