Экономика

Псковское управление Федерального казначейства выявило нарушений на 5,94 млрд рублей

Управление Федерального казначейства по Псковской области выявило нарушений примерно на 5,94 миллиарда рублей. Из них около 171 миллиона - при использовании средств федерального бюджета. Порядка 54 миллионов - при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов. Такие данные ведомство представило в документе «Результаты контрольной деятельности за 9 месяцев 2019 года».

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Также в документе обозначается, что сумма нарушений, которых удалось устранить, - около 15,2 миллиона. А общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, - 8,4 миллиона.

Должностными лицами составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму около 483 тысяч.

Сумма наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составила примерно 140 тысяч.

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, - приблизительно 140 тысяч.

За отчетный период по итогам всех 32 проверок удалось выявить нарушения, по которым направлено 6 предписаний и 25 представлений. В Министерство финансов Российской Федерации направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения примерно на 202,7 тысячи.

По данным управления, общая сумма проверенных средств - около 11,48 миллиарда. Из них проверено средств федерального бюджета - на сумму, примерно равную 1,4 миллиарда. Средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов, - примерно 3,36 миллиарда.