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Экономика

Банки увеличили объемы кредитования в России

11.11.2019 08:29|ПсковКомментариев: 0

Потребительское кредитование в октябре продолжило расти прежними темпами, несмотря на введение показателя долговой нагрузки (ПДН). Об этом сообщил «Известиям» глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По предварительным данным за октябрь, новых потребительских займов выдали на ту же сумму, что и в сентябре, - 285-290 млрд рублей. Это подтверждает сохранение тренда на общий рост кредитования, добавил Лагуткин.

Он указал, что введение ПДН не окажет существенного влияния на уровень выдач как минимум до конца нынешнего года. В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что динамика прироста кредитного портфеля сохранилась.

Эксперты ожидают, что основной эффект от введения ПДН будет заметен только в следующем году, а сейчас финансовым организациям хватает запасов капитала для сохранения объема выдач на прежнем уровне.

Требования Банка России по обязательному расчету ПДН заемщиков вступили в силу с 1 октября. Он исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц.

Если соотношение больше 50%, то банк обязан доначислить повышенные резервы по таким кредитам. Новая норма делает невыгодной выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Например, если зарплата клиента составляет 30 тыс., а по всем кредитам он выплачивает больше 15 тыс. в месяц, то банк должен дополнительно обеспечивать капиталом этот займ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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