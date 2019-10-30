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Экономика

Более чем на 19 млрд рублей пополнили региональный бюджет налоговики Псковской области с начала года

11.11.2019 13:15|ПсковКомментариев: 0

В консолидированный бюджет Российской Федерации за десять месяцев 2019 года управление ФНС России по Псковской области мобилизовало 19,1 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 622,2 миллионов рублей больше чем за аналогичный период 2018 года. 

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 4,6 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 14,5 миллиарда рублей и возросли на 5,0%, из которых в доход областного бюджета поступило 11,4 миллиарда рублей, в доходы местных бюджетов – 3,1 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области. 

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-октябрь 2019 года на 99,5% обеспечено за счет следующих налогов:

  • на 51,8% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (7,5 миллиардов рублей);
  • на 21,1% за счет поступлений налога на прибыль организаций (3,1 миллиарда рублей);
  • на 15,8% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 2,3 миллиарда рублей;
  • на 10,8% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за январь-октябрь 2019 года составили 1,6 миллиарда рублей.

За десять месяцев 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 12,5 миллиарда рублей. страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 9,3 миллиарда рублей, в Фонд социального страхования РФ – 1,1 миллиарда рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1 миллиарда рублей.

Необходимо добавить, что по итогам десяти месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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