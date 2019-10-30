Экономика

Около 250 тысяч рублей сэкономила Псковская область благодаря закупкам на «Портале поставщиков»

Около 250 тысяч рублей сэкономила Псковская область благодаря закупкам на «Портале поставщиков». В региональном комитете по закупкам пояснили, что заказчики работают в данной системе уже в течение трех месяцев.

Всего на «Портале поставщиков» было проведено более 100 процедур по определению подрядчика или исполнителя. Общая сумма заключенных контрактов составила более 6,5 млн рублей. Закупки в рамках 44-го федерального закона проводились организациями культуры, образования и другими государственными или муниципальными учреждениями.

Раньше заказчики осуществляли малые закупки напрямую у единственного поставщика без проведения торгов и, как следствие, без экономии. Автоматизированная система «Портал поставщиков» предоставляет инструментарий для реализации неконкурентных закупок у единственного поставщика на конкурентной основе.

Напомним, администрация Псковской области взаимодействует с правительством Москвы в сфере закупок в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного Михаилом Ведерниковым в 2018 году на Российском инвестфоруме в Сочи. Решение о расширении сотрудничества в рамках работы в «Портале поставщиков» было принято во время Дней Псковской области в Москве.

«Портал поставщиков» разработан правительством Москвы. Это уникальный ресурс для бизнес-сообщества - единая витрина всех закупок и удобная площадка для совершения сделок физическими, юридическими лицами и государственными заказчиками. На портале - около 170 тыс поставщиков