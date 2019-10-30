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Экономика

Вместе сильнее: как псковскому фермеру или агрохозяйству получить выгоду, став частью команды холдинга «Алок»

13.11.2019 15:39|ПсковКомментариев: 0

Помните старую сказку о прутике и венике - как в одиночку ничего не смог, а вместе сумели многое? В нынешних экономических условиях стратегия действия сообща зачастую становится единственным способом выжить. Особенно это актуально, если мы говорим о небольших фермерских хозяйствах или совхозах. Объединиться псковским аграриям предлагает сегодня компания «Алок», пришедшая в регион всерьез и надолго - об этом можно смело судить уже потому, что холдинг зарегистрирован как налогоплательщик именно в Псковской области.

А значит, все налоги уйдут не куда-нибудь «далеко и надолго», а в бюджет региона - в благоустройство, в дороги, зарплаты, новые рабочие места.

Сено, мясо, молоко

Как рассказали нам в ООО «Алок», после первых же публикаций в СМИ о компании, телефоны холдинга стали разрываться от звонков аграриев со всего региона.

«Звонили как представители крупных хозяйств, так и частные владельцы скота, - говорит руководитель компании Виталий Зубков. - Кто-то интересовался возможностями сотрудничества и наличием у нас охладительных танкеров для молока, кто-то спрашивал, согласны ли мы выкупить двух телят на докорм. Заинтересовало многих и наше предложение по комбикормам».

Спрашивали и о возможностях фермы в Липетах, специализирующейся на разведении КРС, начиная с выкармливания самых маленьких телят. Удивлялись решению взять под свое начало молочную ферму в деревне Меленка Карамышевской волости Псковского района: в течение нескольких лет хозяйство пустовало, несмотря на исправность оборудования и готовность его к работе. Предыдущий хозяин счел данный бизнес нерентабельным - в компании «Алок» посчитали иначе.

Агрохолдинг взялся не только возобновить работу фермы, но и развивать в Псковской области новые направления. Являясь официальным дистрибьютором Раменского комбикормового завода, ООО «Алок» осуществляет продажу комбикормов по сниженным ценам, в том числе собственного производства.

В Пскове закупить комбикорм оптом и в розницу можно на улице Декабристов, 19. Здесь же можно приобрести сухое молоко и премиксы - не только по расчету наличными средствами, но и в зачет телят. Кроме того, ООО «АЛОК» принимает крупный рогатый скот на мясо, закупает бычков на доращивание и ведет прием молока.

Виталий Зубков озабочен также обучением фермеров. На базе Липетской фермы он хочет открыть еще и агрошколу. Здесь можно будет пройти курс «начинающий фермер», «агент по агропродажам». «Кроме развития агрокомплекса в Липетах, мы хотим заняться подготовкой фермеров, - говорит он. - Для этого у нас есть все необходимые ресурсы - уже выкуплены гостиница, учебные помещения, несколько домов, где фермеры смогут проживать во время учебы».

Крупный интерес

По данным статистики, мясо-молочное животноводство в наши дни - основа аграрного сектора Псковской области. По производству скота и птицы на убой в живом весе регион занимает 2-е место в Северо-Западном Федеральном округе. Производство молока в хозяйствах всех категорий в прошлом году составило почти 200 тыс. тонн, в том числе в крупных сельхозпредприятиях - 157,5 тыс. тонн.

Именно такие предприятия могут рассчитывать, в первую очередь, на выгоду от партнерства с «Алок». По словам Виталия Зубкова, компания готова предоставлять им корма крупными объемами в рассрочку до 30, 60 и 90 дней под товарное молоко (в том числе с самовывозом на молочкозавод), или же с расчетом в будущем на сдачу коров на мясо и бычков - на доращивание. ООО «Алок» закупает скот на мясо не только в обмен на комбикорм, но и по реальным платежам. Коров можно доставить как самостоятельно, так и с доставкой за счет компании.

Для этого есть все необходимые мощности и условия - как финансовые, так и материально-технические. Формируется и круг постоянных партнеров: на сегодня это, в частности, СПСК «Молочный двор» в Дедовичском районе и убойный пункт в Опочецком районе.

Виталий Зубков озвучивает простую логическую цепочку: «Будучи дистрибюторами "Раменского завода комбикормов", мы получаем комбикорма или же изготавливаем их на заказ, раздаем корма хозяйствам по всей области. В ответ мы не ждем денег, не срываем поставки, если у колхоза нечем рассчитаться, мы не заставляем их забивать на мясо коров, которые несут молоко. И терпеливо ждем, когда образуется необходимая партия животных на отправку. Большой колхоз имеет гарантию, что получит комбикорма по низким ценам, что получит аванс, если знает, что и сколько сдает. Таким образом, хозяйство получает стабильность, работу в команде».

Еще одно важное направление работы ООО «Алок» - помощь хозяйствам региона в обновлении поголовья скота. В Псковской области на сегодня остро стоит проблема с ридовским (лейкозным) скотом. Государство субсидирует сдачу больных коров на мясо, субсидируется и последующая закупка племенных нетелей.

ООО «Алок» предлагает вывезти ридовский скот, гарантируя дальнейшую поставку племенного поголовья. В настоящий момент у компании заключен договор с двумя племенными заводами в Приозерском районе Ленинградской области. Один из них, «Красноармейский», расположен в поселке Громов. Другой, «Первомайский», - в поселке Плодовое. Агрохолдинг готов выступить в роли гаранта взаимовыгодной сделки.

Частным образом

Часто к сотрудникам «Алок» обращаются с вопросами также частные лица и мелкие фермеры. «Например, звонят из Себежа и объясняют: у меня две телки, мне надо 5 мешков комбикорма и денег, - приводит пример Виталий. - Я объясняю: в Себеже у нас пока нет представительства. А значит, самое простое, что может сделать человек, - это поспрашивать у соседей: может быть, где-то есть еще три головы. Тогда мы выстроим логистику и приедем».

На сегодня проще всего жителям Пскова, Печор и Локни: здесь у компании уже сложились наработанные схемы работы с частниками. В Пскове это магазин «Клевер», который специализируется на розничной, мелко- и крупнооптовой продаже комбикормов. В Локне это 12 магазинов ООО «Наша марка», рассчитанных на 60 деревень, куда ездят автолавки этой сети: здесь комбикорма «Раменского» будут доступны в каждом населенном пункте. Что касается скота, то, заказывая корм, владелец коровы или бычка может заявить о том, что у него есть КРС на продажу. Так он попадает в общую базу данных. Машина раз в неделю будет ездить по дворам и собирать коров - возить их никуда не придется. Телефон для связи с представителями ООО «Алок» в Локне – 8-911-392-15-65.

В настоящее время компания ведет переговоры со всеми районами по открытию площадок, которые сделают их услуги доступнее именно для частного сектора. Принципиально важно, чтобы потенциальные партнеры не были пассивными владельцами заброшенных коровников. «Мы готовы помогать всем, - подчеркивают в холдинге. - Мы даем возможность заработка небольшим хозяйствам, объединяя их в партнерскую ассоциацию».

Речь идет не только о продаже комбикормов и закупе скота, но и о приеме молока от частных лиц. Фермеров-партнеров ООО «Алок» сможет оснастить танкерами-охладителями, а значит - принимать молоко в любом объеме, как 10 литров, так и сто.

В Локне такой танкер планируется установить в ближайшее время: люди смогут привозить молоко, и после прохождения  лабораторной экспертизы сдать его, получив взамен деньги или корма.

Большой опыт работы (у Виталия есть агропредприятие в Ленобласти, кроме того он сотрудничает с агрофирмами Краснодара, Саратова, Воронежа) подсказывает, что у Псковской области огромные перспективы и нераскрытый потенциал.

Предприниматель не просто хочет поднять производство на новый уровень, для него принципиально важно объединить фермеров. Заниматься одному производством молочной продукции сложно – нужно работать через перекупщиков, которые на этом зарабатывают больше, чем сами фермеры. А если фермеры объединятся, то и цены будут защищены.

ООО «АЛОК», г. Псков, ул. Декабристов 19, телефон 60-65-65.

Теги: #сельское хозяйство #ООО "Алок" #комбикорма
Источник: Псковская Лента Новостей
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