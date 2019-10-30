Экономика

Депутаты согласовали Псковским теплосетям рефинансирование кредита в размере 100 млн рублей на более выгодных условиях

Псковская городская Дума согласовала «Псковским тепловым сетям» рефинансирование кредита в размере 100 млн рублей на более выгодных условиях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сессии 13 ноября депутаты дали согласие предприятию на совершение крупной сделки по заключению кредитного договора на сумму 100 млн рублей на 24 месяца по ставке не более 9,1% годовых с ПАО Сбербанк, чтобы выполнять график погашения срочной ссудной задолженности по муниципальному контракту от 27.03.2018 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 100 млн рублей, для пополнения оборотных средств.

По состоянию на 1 ноября ПТС имели непогашенную кредиторскую задолженность за энергоносители в сумме 425 млн рублей, в том числе за поставку газа ООО «Газпром межрегионгаз-Псков» - 381,5 млн рублей, без начислений за октябрь.

Предприятие на данный момент имеет привлеченных кредитных средств для расчетов за энергоносители в размере 136 млн рублей, в том числе:

- по договору от 27.03.2018 года возобновляемой кредитной линии с банком ВТБ на сумму 100 млн рублей. Остаток задолженности - 100 млн рублей.

- овердрафтный кредит со Сбербанком России на сумму 36 млн. рублей по договору от от 06.08.2019.

Срок окончания договора с ВТБ - 26 марта 2020 года. Процентная ставка - 11,48%. При этом Сбербанк обратился с предложением по заключению с ним кредитного договора на сумму 100 млн рублей сроком на 24 месяца по ставке не более 9,1% на цели погашения срочной ссудной задолженности по муниципальному контракту с ВТБ, на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 100 млн рублей, что позволит сэкономить 793 тыс рублей на процентах за 4 месяца действия предыдущего кредита, а так же продлить срок кредитования до конца 2021 года.

Кредитный договор с ПАО Сбербанк будет заключатся, как закупка с единственным поставщиком, в рамках норм действующего законодательства РФ.

Уставной фонд псковских теплосетей составляет 46 549 119 рублей. Сделка, превышающая 4 654 912 рублей, является для предприятия крупной и подлежит согласованию с городской Думой.