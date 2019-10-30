Экономика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.



Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной. «Сказалось и применение недобросовестной конкуренции в мировой торговле: односторонние санкции, процветает протекционизм», — отметил Путин.



«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому удалось избежать сползания в рецессию», — добавил президент России.





При этом президент отметил, что в руководстве страны не считают достаточными нынешние темпы. А потому, как отметил Путин, в России власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений. «Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру».



Путин отметил, что по итогам I квартала объем вложений иностр инвесторов в ОФЗ увеличился на $4 млрд.