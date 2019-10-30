Экономика

Минфин предложил повысить страховые взносы для ИП

Размер страховых пенсионных взносов для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, в 2021 году составит 36 455 рублей. Это следует из законопроекта Минфина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Ведомство предлагает установить в Налоговом кодексе фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование для плательщиков, не являющихся работодателями, - ИП, нотариусов, арбитражных управляющих и других лиц, ведущих частную практику, - на 2021 - 2024 годы. В действующей редакции ставки определены на 2018-2020 годы.

Так, ставка фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование для указанных лиц в 2021 году увеличится по сравнению с 2020 годом (32 448 рублей) на 4 тысячи рублей - до 36 455 рублей. На 2022 год она установлена на уровне 40 433 рубля, 43 057 рублей на 2023 год, 45 907 рублей - на расчетный период 2024 года.

Взносы на медицинское страхование для частников в 2020 году установлены на уровне 8 426 рублей. В 2021 году они составят 8 763 рубля, 9 114 рублей в 2022 г., 9 479 рублей за 2023-й и 9 858 рублей за 2024 год.

Отмечается, что ставки по отношению к действующим увеличиваются с учетом прогноза социально-экономического развития России, подготовленного Минэкономразвития. Кроме того, ожидается, что повышение взносов принесет ПФР и ОФМС за период 2021-2024 гг. почти 0,974 трлн рублей, - это следует из сводного отчета к документу.