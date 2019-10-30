Экономика

Псковская область в лидерах в СЗФО по сбору урожая

Псковская область по ряду показателей по сбору урожая заняла лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

В этом году аграрии намолотили 150 тыс тонн зерна. Это более чем в 3 раза превышает уровень прошлого года. По данному показателю Псковская область занимает 3-е место по СЗФО. Средняя урожайность составила около 40 ц/га, что является вторым показателем по федеральному округу.

В сборе зерновых культур лучшими хозяйствами стали ООО «Тригорское» Пушкиногорского района, где намолочено около 50 тыс тонн, ООО «Идаванг» Островского района, в котором собрали около 30 тыс тонн. Замыкает тройку «ПсковАгроИнвест» — более 15 тыс тонн зерна.

Аграрии региона собрали 21 тыс тонн рапса при урожайности 28 ц/га. По валовому объему производства этой культуры Псковская область заняла 2-е место по федеральному округу.

В лидерах в регионе — ООО «Тригорское» и ООО «Идаванг», где намолотили 11 и 4 тонны рапса соответственно.

У Псковской области лучший показатель в СЗФО и в урожайности картофеля — около 350 ц/га. В этом году выкопано порядка 44 тыс тонн корнеплода с 1,3 тыс га. Больше всего картофеля собрали в КФХ «Витязь» Печорского района (15 тыс тонн), а также в крестьянском хозяйстве Владимира Павлова Порховского района (накопано более 13 тыс тонн). Кроме того, урожай овощей с открытого грунта составил 4,6 тыс тонн.

«Урожай рапса в этом году стал рекордным за всю историю Псковской области. Также самый лучший показатель за все время псковские аграрии показали по урожайности зерновых. По общему количеству намолоченного зерна регион обошел Ленинградскую область, что позволило войти в тройку лидеров по этому направлению», — подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. В целом, как отметил руководитель Комитета, урожай в 2019 году оказался самым богатым за последние 20 лет.

В настоящее время в Псковской области завершается работа по севу озимых культур. Уже посеяно более 16 тыс га зерновых и около 5 тыс га рапса. Работа ведется в соответствии с установленными планами и сроками.