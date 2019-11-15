Экономика

Superjob назвал самые востребованные в Псковской области инженерные профессии в 2020 году

Superjob назвал самые востребованные в Псковской области инженерные профессии в 2020 году. Как сообщается на портале, наиболее востребованные позиции на рынке труда в инженерной сфере по номинальному числу вакансий:

Инженер-технолог

Инженер-конструктор

Главный инженер

Инженер-энергетик

Главный технолог

Инженер КИПиА

Инженер-механик

Мастер производственного участка

Инженер по ОТ и ТБ

Инженер-электрик.

В связи с высокими темпами развития производственных предприятий в 2020 году рост спроса на инженеров-технологов будет расти. Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда довольно высок (около 20 человек на место). Средняя зарплата по Москве 60 000 – 70 000 рублей, зарплатный максимум - 120 000 рублей. На высокую зарплату в 2020 году смогут претендовать высококвалифицированные инженеры-технологи в сферах тяжелого и среднего машиностроения, а также в пищевом, химическом и фармацевтическом производстве.

Возросшие требования к реализации конструкторских проектов способствуют увеличению спроса на инженеров-конструкторов. Конкурс здесь составляет 16 соискателей на вакансию. Средняя зарплата в Москве 65000 - 75000 рублей, зарплатный максимум - 150000 рублей. На высокий доход в 2020 году могут претендовать высококвалифицированные инженеры-конструкторы с наличием собственных конструкторских разработок, опытом разработки и внедрения новых изделий, опытом работы на крупных предприятиях.

Продолжится рост спроса на главных инженеров. Их услуги наиболее востребованы среди производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов. Сегодня соотношение числа вакансий и резюме в данном сегменте составляет 1 к 80. Наиболее высокий уровень дохода у главных инженеров в тяжёлом машиностроении. Специалисты со значительным уровнем в этой сфере смогут получать в 2020 году до 400 000 рублей. Средний заработок главного инженера по Москве 124 000 - 140 000 рублей.

С развитием технологий и робототехники в 2020 году возможен рост вакансий инженера-робототехника. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста 80 000 - 100 000 рублей. Зарплатный максимум - 220 000 рублей.

В связи с внедрением в некоторых компаниях концепции «бережливое производство», в 2020 году прогнозируется рост вакансий специалиста по бережливому производству. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста 80 000 – 1400 000 рублей. Зарплатный максимум - 200 000 рублей.