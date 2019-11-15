Экономика

Власти региона обсудили с инвесторами из КНР перспективы развития СПК «Захарино» в Новосокольническом районе

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева провела рабочую встречу с инвесторами из Китайской Народной Республики и руководством сельскохозяйственного производственного кооператива «Захарино». На мероприятии также присутствовали председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов и руководитель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, руководитель сельхозпредприятия Игорь Борисюк рассказал, что китайский инвестор работает в регионе с 2016 года. «С того момента ведется работа по восстановлению продуктивного поголовья. И за последние годы мы добились роста производительности», - отметил он. К наиболее проблемным вопросам жизнедеятельности предприятия Игорь Борисюк отнес низкий уровень самостоятельной заготовки кормов (около 30% от необходимого объема) и невозможность обработки всех пахотных земель из-за недостатка сельхозтехники.

Инвесторы из Китая сообщили, что пригласили в регион специалистов из Академии сельскохозяйственного планирования и проектирования министерства сельского хозяйства КНР для оценки потенциала предприятия. В ближайшее время планируется разработка проекта для возведение фермы на 3,5 тыс голов крупного рогатого скота: 2,5 тыс молочного и 1 тыс мясного. Предприятие также будет обеспечено новой техникой. Кроме того, планируется строительство забойного и разделочного цеха. «После модернизации ожидаем, что сможем полностью обеспечивать животных предприятия кормом, доение будет автоматизированным», - отметил Игорь Борисюк.

Нинель Салагаева акцентировала внимание, что развитие молочного животноводства является одним из стратегических направлений в экономике Псковской области. В программу индивидуального социально-экономического развития региона заложена поддержка для сельхозпроизводителей. Серьезные льготы предусмотрены также на федеральном уровне и рассчитаны до 2024 года. Продукцию предприятие сможет поставлять как региональным предприятиям, так и в соседние субъекты России.

Стороны договорились, что в начале 2020 года инвесторы предоставят подробный проект развития сельхозпредприятия, а также определятся с объемами финансирования. Администрация Псковской области со своей стороны окажет инвесторам информационную и организационную помощь. В перспективе проект может быть рассмотрен на инвестиционной комиссии региона.