Экономика

В Пскове предприниматели и чиновники разрабатывали вау-сервисы господдержки бизнеса

Уникальная стратегическая сессия по улучшению опыта предпринимателей в получении господдержки состоялась 14 ноября в Пскове. Такие мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» прошли только в 20 регионах страны, и Псковской области повезло оказаться в их числе. Проводятся они по методологии дизайн-мышления, в которой ставка делается на творческий, а не аналитический подход, и предусматривают совместную работу представителей бизнеса и госсектора в дружеской неформальной обстановке.

Открывая стратегическую сессию, глава регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев обратился к участникам с напутственным словом:

«Всех призываю, и прежде всего, обращаюсь к госсектору, рассматривать это мероприятие не как некую обязанность, а как возможность – возможность не только увидеть реальные проблемы бизнеса, но и выработать стратегии их решения, освоить новые методики работы взаимодействия с предпринимателями. Бизнес же призываю быть открытым и активно делиться с сотрудниками инфраструктуры господдержки своими идеями и проектами».

Он поблагодарил организаторов мероприятия - Министерство экономического развития РФ, университет «Синергия» и АО «Деловая среда» - за такой своеобразный мастер-класс: для чиновников это шанс освоить новые методы работы с предпринимателями и таким образом выявлять проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, а также вырабатывать их решения, а для бизнеса – получить максимум полезной информации по механизмам господдержки.

«Мы со своей стороны также стараемся в своей работе использовать новые интересные методики и инструменты, включая дизайн мышление. Это помогает подойти к решению существующих проблем нестандартно, улучшить доступность и качество сервисов для бизнеса, повысить в целом эффективность господдержки», - заключил Андрей Михеев.

Директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области, руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в свою очередь отметила, что в регионе создана достаточно широкая сеть инфраструктуры по поддержке бизнеса, но при этом сами предприниматели нередко говорят, что им очень сложно в этом богатстве выбора разобраться: они не понимают, куда конкретно им обращаться и кто и чем им может помочь.

«Скоро мы переедем в новое здание в центре города и станем наконец-то единым центром «Мой бизнес», и предпринимателям не нужно будет нас далеко искать, к тому же поддержку разных форматов можно будет получить в одном месте. Но мы должны понимать, что еще нужно сделать, чтобы вам было удобно к нам приходить, как нам стать лучше, полезнее и эффективнее, чтобы вы к нам чаще приходили и действительно получали то, что вам нужно. Вместе с вами мы учимся, пробуем новые формы, методики привлечения предпринимателей. Я уверена, что по результатам сегодняшней сессии мы, как инфраструктура, как госсектор сможем взять в работу какие-то интересные предложения», - обратилась она к представителям предпринимательской сферы.

Кроме того, Анастасия Иванова обратила внимание, что фонду в равной степени важно получить обратную связь, как от предпринимателей, которые уже воспользовались господдержкой, так и от тех, кто еще по какой-то причине этого не сделал. «Мы хотим разобраться, что помешало бизнесу воспользоваться существующими мерами господдержки, как в принципе он воспринимает ту поддержку, которую мы сейчас оказываем», - пояснила она.

Руководитель направления по обучению госсектора «Деловая среда» Жанна Хайрединова напомнила, что в Российской Федерации с горизонтом до 2024 года реализуется национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, и стратегические сессии дают возможность скорректировать заложенные в нацпроекте мероприятия: ненужное будет убираться, необходимое – добавляться.

Она также подчеркнула, что методики и проекты, которые создаются в процессе работы стратегической сессии, в перспективе могут быть тиражированы на всю страну. Кроме того, предприниматели получают еще один прикладной эффект: по ее словам, практика дизайн мышления может использоваться и в бизнесе, и не важно, идет ли речь о небольшой парикмахерской или о крупной компании.

«Наша основная цель – не просто показать готовые кейсы, как можно использовать инструменты господдержки, но и подумать над тем, как улучшить механизмы ее предоставления. Более того, мы хотим создать некие вау-сервисы (от английского междометия wow, выражающего эмоцию чрезвычайного изумления или восторга – от ред.), которые вызывали бы исключительно положительную реакцию от предпринимателей», - добавила Жанна Хайрединова.

Отметим, что сначала работа стратегической сессии велась в монокомандах. Участников поделили на представителей госсектора, предпринимателей, уже получивших поддержку, и тех представителей бизнеса, которые такую поддержку еще не получали. И первое, к чему приступили участники после знакомства, - попытались составить карту пути предпринимателя по получению господдержки и выделить ключевые болевые точки.

Затем команды «перемешали». Таким образом организаторы решили объединить разных участников процесса, чтобы избежать эффекта «замыленного глаза»: у каждого есть свое мнение и каждый при этом прав. И речь шла не о споре, в котором рождается истина, а о создании объемной и объективной картины.

Таким образом представители госаппарата и предприниматели в творческой обстановке погрузились в единую методологическую среду и получили возможность совместно решить многие вопросы с учетом мнения друг друга. Тем, кто предлагает меры господдержки, важно понимать, что чувствует предприниматель, когда он обращается за помощью, какие эмоции испытывает, с какими проблемами сталкивается. Так меры господдержки могут стать эффективнее и доступнее. Предприниматели же отметили, что иногда помощь знаниями даже важнее, чем финансовая.

Добавим, что по итогам сессии будет проведен анализ опыта получения предпринимателями господдержки, собрана обратная связь, разработаны и протестированы идеи по улучшению сервиса для ее получения.