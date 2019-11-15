Экономика

Псковская область намерена привлечь кредит с лимитом в миллиард рублей на покрытие дефицита бюджета

Власти Псковской области собираются привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в 1 миллиард рублей, на покрытие дефицита регионального бюджета и (или) погашение долговых обязательств. Такой лот 18 ноября появился на сайте госзакупок.

Источник: pixabay.com

Заказчик - комитет по финансам Псковской области. Начальная цена контракта - 75 миллионов рублей из бюджета региона. Цена контракта включает расходы на процентные платежи за пользование кредитом. Срок действия линии - год со дня заключения контракта.

По требованиям, обозначенным в документах к лотам, выдача полной суммы кредита производится в течение 90 дней (с дня заключения государственного контракта в пределах свободного остатка лимита). Возврат кредита - не позднее даты окончания пользования кредитной линии с правом досрочного погашения (без временных ограничений, штрафов, комиссий, процентов).

По представленной документации, кредитная линия должна давать возможность досрочного расторжения. Комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, должны отсутствовать. Процентная ставка же - фиксированная, не больше 7,5% годовых.

Также среди условий обозначено следующее: заемщик не уплачивает кредитору проценты за неиспользуемые им кредитные ресурсы.

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Напомним, 15 ноября на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова сообщила, что Псковской области в 2020 году снова придется взять коммерческий кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета, несмотря на то, что власти региона больше не собирались привлекать небюджетные займы.