Псковская область намерена привлечь кредит с лимитом в миллиард рублей на покрытие дефицита бюджета

Власти Псковской области собираются привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в 1 миллиард рублей, на покрытие дефицита регионального бюджета и (или) погашение долговых обязательств. Такой лот 18 ноября появился на сайте госзакупок.
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Заказчик - комитет по финансам Псковской области. Начальная цена контракта - 75 миллионов рублей из бюджета региона. Цена контракта включает расходы на процентные платежи за пользование кредитом. Срок действия линии - год со дня заключения контракта.
По требованиям, обозначенным в документах к лотам, выдача полной суммы кредита производится в течение 90 дней (с дня заключения государственного контракта в пределах свободного остатка лимита). Возврат кредита - не позднее даты окончания пользования кредитной линии с правом досрочного погашения (без временных ограничений, штрафов, комиссий, процентов).
По представленной документации, кредитная линия должна давать возможность досрочного расторжения. Комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, должны отсутствовать. Процентная ставка же - фиксированная, не больше 7,5% годовых.
Также среди условий обозначено следующее: заемщик не уплачивает кредитору проценты за неиспользуемые им кредитные ресурсы.
Добавим, что отношение госдолга к собственным доходам в 2019 году составила 88,8%. По прогнозам, в 2020 году эта доля составит 82,4%, а в 2021 - 75,6% от налоговых и неналоговых доходов.