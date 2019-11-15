Экономика

Плюсы и минусы изменений в патентную систему налогообложения обсудили в Псковском Собрании депутатов

По инициативе вице-спикера, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Бориса Полозова в областном Собрании прошло предварительное обсуждение грядущих изменений патентной системы налогообложения – обязанность внести до конца года поправки в региональное законодательство продиктована новыми положениями Налогового Кодекса РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Нам предстоит внести существенные изменения в действующий областной закон о патентной системе налогообложения и хотелось бы сделать это с минимальными издержками для предпринимателей, - обозначил цель рабочей встречи Борис Полозов. – Прошу высказать свое мнение разработчиков законопроекта, налоговую инспекцию и тех людей, которые непосредственно будут работать с этим законом».

Представитель профильного органа исполнительной власти Ирина Васильева вкратце доложила об изменившемся подходе к подсчету потенциально возможного годового дохода, исходя из которого рассчитывается стоимость патента. По словам специалиста, разработчики законопроекта руководствовались несколькими ключевыми принципами: сохранение минимальных и максимальных значений годового дохода, действующих на настоящий момент, и сохранение уровня налоговой нагрузки для ИП, не имеющих наёмных работников.

«Для части предпринимателей, имеющих наёмных работников, произойдет даже снижение стоимости патента за счет того, что мы сделали градацию, – пояснила Ирина Васильева. - Был установлен интервал «от и до», а теперь расчёт ведётся на единицу средней численности работников. Например, если у тебя три работника, сейчас попадаешь в интервал от одного до пяти, а по новым правилам рассчитывается на конкретное количество работников». Зампредседателя комитета отметила, что новая система позволит легализовать объекты налогообложения для торговли и общепита, поскольку сейчас есть случаи, когда предприниматели намеренно скрывают информацию о своих сотрудниках – по данным налоговых органов за 2018 год в Пскове и Великих Луках ни один индивидуальный предприниматель не указал наличие наемных работников при оформлении патентов на торговлю.

«Вы сделали более тонкую «настройку», - прокомментировал предстоящие новшества Сергей Быков. – Это хорошо, но мое мнение, которое я высказывал и ранее, что изначальные базовые ставки у нас в регионе завышены, поэтому предпринимателям просто невыгодно переходить на патентную систему налогообложения».

Позицию депутата поддержали бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев и руководитель общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства Валерий Лесников.

«Любой предприниматель считает, какая система налогообложения для него более выгодная. Он должен видеть свои плюсы при переходе на патент, а пока цифры малопривлекательные», - сказал Валерий Лесников, напомнив, что доходы от покупки патентов поступают напрямую в местные бюджеты.

«Федералы собираются с 2021 года отменять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), поэтому всем индивидуальным предпринимателям придется менять систему налогообложения. Стоимость патента не должна быть слишком высокой, иначе все уйдут на «упрощёнку», и значит местные бюджеты не получат дополнительные средства», - высказался Аркадий Мурылев.

Вице-спикер Борис Полозов согласился с важностью поставленных вопросов, но предложил разделить их решение: до конца текущего года внести в областной закон необходимые изменения, продиктованные требованием федерального законодательства, – без этих поправок с нового года псковские предприниматели не смогут получить патент, а к маю-июню 2020 года разработать второй законопроект, корректирующий стоимость патента с учётом предстоящей отмены ЕНВД.

Участники совещания согласились с прозвучавшим предложением. С учетом достигнутых договорённостей законопроект, подготовленный на основании действующих положений Налогового Кодекса РФ, будет внесён в Собрание к ноябрьской сессии.