Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В процессе исследования саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).

Авторы документа подчеркивают, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга, пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. Лишь после этого они допускают пропуск платежей по кредиту, выяснили авторы исследования. В нем также отмечается, что в структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки. При этом они опасаются, что растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.