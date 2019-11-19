Экономика

Компания «Алок»: Здоровые коровы для здорового бизнеса

Еще пятьдесят лет назад корова была признаком достатка крестьянской семьи, любимой кормилицей и поилицей. Сегодня в большинстве домовладений корову вы уже не увидите, тем не менее она продолжает кормить провинцию, но уже в ином масштабе: в Псковской области молочная отрасль дает работу тысячам людей, пополняет полки наших магазинов свежими продуктами, а бюджет - налоговыми отчислениями.

Для региона вопрос об увеличении объемов производства молока является крайне актуальным: динамика последних лет в этой сфере «не радует». За 2019 год объемы снизились на 3%, области не хватает масштабных молочных производств и крупных инвесторов в эту сферу. Проблем много: нехватка кадров, рост цен на ГСМ и комбикорма, низкие закупочные цены, болезни поголовья. Решить их можно только комплексно, считает директор агрохолдинга «Алок» Виталий Зубков. И предлагает простые пути сотрудничества. Вот, в частности, как псковские фермеры могут оздоровить поголовье скота, сохранив время, нервы и деньги.

Как обычно?

Не секрет, что на сегодня лейкоз КРС наносит значительный ущерб отрасли. По данным на 1 ноября 2018 года количество больных животных составляло 17%. Высокий индекс серопозитивности коров фиксировался год назад в пяти районах региона – Островском, Пыталовском, Стругокрасненском, Гдовском и Локнянском.

Лейкоз КРС — неизлечимое заболевание. Передается вирус очень легко, а выявить его трудно — болезнь у инфицированной коровы может бессимптомно протекать годами, но при этом происходит заражение здоровых животных стада. Считается, что вирус лейкоза коров не вызывает лейкоза у человека, то есть обладает видовой специфичностью. Хотя есть научные работы, говорящие об обратном.

Оздоровительные мероприятия на неблагополучных по лейкозу сельхозпредприятиях производят путем изоляции зараженных вирусом данного заболевания животных и немедленной сдачей на убой (мясо больной или зараженной коровы пригодно для употребления). При этом владельцам лейкозных коров из бюджета региона выделяются субсидии на замену заболевших животных здоровыми. Средства предоставляются на определенных условиях. Если у коровы обнаружен лейкоз, ее хозяин должен получить справку у ветеринарного врача. После этого животное подлежит забою, его мясо необходимо сдать на мясокомбинат и получить подтверждающий документ. В таком случае фермер получает субсидию на покупку нетелей.

Здесь есть одно условие: скот необходимо приобретать племенной - соответственно, надо получить документальное подтверждение этого. Если корова приобретена у соседа, рассчитывать на субсидию нельзя. К тому же субсидия поступит владельцу коровы только после сдачи всех документов в региональный Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

«Сидит фермер по уши в долгах - за налоги, свет, плюс ко всем бедам счет заблокирован - еще и поголовье больное, но молоко пока получать от него можно, - описывает ситуацию Виталий Зубков. - Сроки все подошли сдать этот скот, но он его не сдает, потому что не понимает, как, куда сдать, каким образом он получит эти деньги. Да и сумма получится меньше: он сдаст свой скот на бойню, ему дадут за него копейки, которых не хватит на покупку племенных нетелей».

Виталий Зубков

Простая математика: стоимость одной коровы на мясо составляет 40 тысяч рублей, стоимость нетели - 120-150 тысяч. Получается, фермеру надо «крутиться», искать, где же взять денег в долг - на то время, пока нетели не родят потомство и не станут приносить молоко. Надо обращаться в банки за ссудами, закладывать старые коровники, которые никому не нужны, договариваться с поставщиками...

А как в партнерстве с ООО «Алок»?

Сразу скажем: в партнерстве с компанией все выглядит иначе.

Прежде всего, стабильно. Холдинг известен на сельхозрынке Северо-Запада более 10 лет и имеет уверенную репутацию и имя.

Во-вторых, предельно прозрачно. Допустим, в хозяйстве есть 100 голов на убой и планируется закуп 70 племенных нетелей. Простая калькуляция приводит к выводу: денег, вырученных от сдачи КРС на мясо ему хватит максимум на 30 животных. Возникает и другой вопрос - а где этих нетелей взять, кто их продаст в долг? Да и пока не появится молодняк, жить как-то надо...

На этом этапе фермер обращается в ООО «Алок» и заключает договор. Ридовский скот переходит в собственность холдинга, фермер же напрямую, чуть ли не в тот же день закупает нетелей на любом из племзаводов, с которыми сотрудничает ООО «Алок». В Ленинградской области производят коров голштинской породы (племзаводы «Плодовое» и «Громово»), в Псковской области (в «Победе» и «Металлисте» - черно-пестрой. Планируя работу, «Алок» будет заранее резервировать на племзаводах необходимое количество нетелей: в свободной продаже их нет, и молодняк производится этапами, по 20-30 голов, не единожды в год. Соответствующие договоренности с племенными хозяйствами есть.

В-третьих, выгодно. У фермера на руках появляются уже все бумаги, необходимые для получения госсубсидии. Этими деньгами он и рассчитывается с холдингом. ООО «Алок» помогает не только с реализацией скота на убой и приобретением нетелей, но также обеспечивает кормами и дизтопливом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы фермер продолжал работать, так что не дадим ему упасть, - объясняет руководитель ООО «Алок». - Мы объединяем все усилия. В результате аграрий не ищет деньги, не бегает, не оформляет ничего, он получает возможность спокойно решать вопросы с субсидиями. Когда нетели дают потомство, фермер сам решает, что с ним делать - оставлять себе на размножение, сдать нам бычков на доращивание или сдавать молоко. В любом случае мы не оставим фермера без денег, потому что понимаем: там есть люди и есть зарплата. Совместно мы разработаем график платежей, чтобы он ежемесячно оплачивал посильные суммы по задолженности. Единственное требование: хозяйство должно быть действующим, рабочим, и нетелей должны обеспечивать нашими комбикормами, так как мы в своем товаре уверены».

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Есть проблема - есть решение. Этим принципом ООО «Алок» руководствуется уже не первый год. «Мы постоянно ищем новые способы и пути, направленные на то, чтобы облегчить труд и создать в регионе перспективный растущий рынок продажи комбикормов, закупки скота на мясо и закупки молока», - подчеркивает Виталий Зубков. Идея командной работы с псковскими фермерами и племзаводами Северо-Запада в режиме «одного окна» - одно из таких решений.

В планах у компании - переговоры с Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по вопросам возможного сотрудничества и продвижения молочно-мясной отрасли в регионе.