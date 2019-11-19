Экономика

Бизнес и власть обсуждают в Пскове пути противодействия контрафакту

В Пскове на площадке Регионального союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проходит заседание круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организаторы (экономическое издание «Эксперт Северо-Запад» совместно с РСПП Псковской области) отмечают, что мероприятие проводится с целью выстраивания эффективного взаимодействия бизнеса и власти для достижения договоренности, которая, возможно, ляжет в основу будущего законопроекта, который позволит защитить не только бизнес, но и общество от угроз, которые может за собой повлечь допуск контрафакта.

При распространении контрафактной продукции бюджет теряет ежегодно значительные суммы таможенных налогов, платежей, причиняется ущерб добросовестным участникам рынка, идет перекос в выстраивании конкурентной среды.

Участники круглого стола обсуждают актуальную проблематику, касающуюся социально-экономической значимости борьбы с контрафактной продукцией: это и предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба экономике страны.

Отметим, что круглый стол по данной тематика уже проходил в Пскове и получил большой отклик как у бизнеса, так и контролирующих органов.