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Экономика

Почти в три раза увеличилось количество табачного контрафакта в Псковской области - эксперт

20.11.2019 11:34|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области почти в три раза увеличилось количество табачного контрафакта в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 ноября, на заседании круглого стола сообщила управляющий по внешним и корпоративным связям «Филип Моррис Ижора» Елена Киянова.

По ее словам, доля нелегальной продукции в сфере табачных изделий в России постоянно растет. «По нашим расчетам, эта доля (около 13%) еще будет расти. Причина роста контрафакта - в постоянном росте цен, повышении акцизов, снижение покупательской способности», - уточнила она. Эксперт также добавила, что выше озвученные причины вынуждают курильщиков с топовых брендов переходят на сигареты более дешевой категории. 

Елена Киянова уточнила, что нелегальную продукцию можно вычислить по отсутствию максимальной розничной цены, предупредительной надписи на русском языке о вреде курения, акцизной марки. Насторожить должна и низкая цена - от 60 рублей и ниже. 

Что касается данных по Пскову и Псковской области, то здесь Елена Киянова обратила внимание, что в 2017 году отмечалась высокая доля контрафакта сигарет, и это было выше, чем в среднем по России. Существенное снижение, почти в два раза, произошло в 2018 году. «Очень интересно понять, что же было сделано в вашем регионе такого прорывного, чтобы достичь такого снижения», - поинтересовалась эксперт. 

При этом она констатировала, что в 2019 году, по данным Nielsen, доля табачного контрафакта снова драматично повысилась в регионе - почти в три раза. «Нужно подумать, что способствовало росту», - обратилась Елена Киянова к участникам круглого стола.  
Ущерб для экономики Российской Федерации, уменьшению налоговой базы. 23 млрд штук сигарет. Потери бюджета составили около 70 млрд рублей. 

Елена Киянова призвала усилить межведомственное взаимодействие для решения проблемы с контрафактом. «Цифровая маркировка не должна быть единственным путем решения этого проблемного вопроса. Нужен серьезный комплексный подход», - добавила она. 

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Пскове на площадке РСПП ПО проходит заседание круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту». Его участники обсуждают актуальную проблематику, касающуюся социально-экономической значимости борьбы с контрафактной продукцией: это и предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба экономике страны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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