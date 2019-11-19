Экономика

Даже в крупных магазинах Пскова можно обнаружить контрафакт - Псковская таможня

Даже в крупных магазинах Пскова и Псковской области можно обнаружить контрафактную продукцию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 ноября, на заседании круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту» сообщила заместитель начальника Псковской таможни Юлия Тулумбасова.

Она отметила, что контрафактная продукция в регионе выявляется в ходе совместных с УМВД России по Псковской области мероприятий. При этом до 99% от общего выявления контрафакта - среди товаров на внутреннем рынке: сигареты, аксессуары для мобильных телефонов, одежда, обувь.

Юлия Тулумбасова также сообщила, что в этом году, в отличие от прошлого, в регионе не выявлена партия крупная алкоголя. Возможно, сказались ужесточения на этом рынке, предположила Юлия Тулумбасова и добавила, что работа в этом направлении еще будет вестись.

Кроме того, эксперт обратила внимание, что участники бизнеса не всегда знают, как правильно проверять образцы, куда для этого обратиться.

На проблему информационного вакуума в сфере участников внешнеэкономической деятельности и недобросовестных органов по сертификации указал и генеральный директор «Межрегионтеста» Роман Козлов.

«300-е постановление правительства РФ привело к серьезной очистке от недобросовестных органов по сертификации в нашей стране. Кроме того, была введена ответственность и для заявителей. Это уже дало свои результаты: после 205 проведенных проверок, 94 органа по сертификации приостановили свою деятельность, а в 19 случаях – деятельность была полностью прекращена», - поделился он.

«Для нас важно максимально информировать бизнес об осмотрительности», - добавил Роман Козлов.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Пскове на площадке РСПП ПО проходит заседание круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту». Его участники обсуждают актуальную проблематику, касающуюся социально-экономической значимости борьбы с контрафактной продукцией: это и предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба экономике страны.