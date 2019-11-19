В магазинах «Деревня Соловьи» обновились акционные цены

Во всех фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» обновились акционные ноябрьские скидки на свежее охлажденное мясо.
До конца месяца вы можете выгодно приобрести качественные продукты от местного производителя:
- Вырезка свиная - 339 руб/кг
- Карбонад свиной б/к - 301 руб/кг
- Корейка свиная н/к б/ш - 238 руб/кг
- Корейка свиная н/к в/ш - 205 руб/кг
- Окорок свиной н/к в/ш - 210 руб/кг
- Окорок свиной б/к - 264 руб/кг
- Шея н/к б/ш - 222 руб/кг
- Шея н/к в/ш - 203 руб/кг
Также цены снижены для оптовых клиентов.
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9