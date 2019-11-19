Экономика

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках. Это стало реальным, после того как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).

О возможном внедрении удаленной идентификации в программы лояльности «Известиям» сообщили в Промсвязьбанке, банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс». Правда, пока финансовые организации не готовы сказать, на сколько они могут снизить проценты по кредитам для клиентов, сдавших слепки в ЕБС.

Еще одно послабление предусмотрено в отношении заемщиков, которые не сообщили финансовой организации об изменении паспортных данных. Раньше банки увеличивали обеспечение по кредитам таких клиентов. Теперь же, если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется.

В ВТБ заявили, что использование биометрии поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов. Применение технологии позволяет финансовой организации снизить риски при проверке потенциального заемщика, заявил директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов.

В «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС, «Известиям» рассказали, что программы лояльности будут актуальны не только при оформлении банковских услуг, но и в рамках реализации биометрического эквайринга - возможности расплачиваться «лицом» в магазинах.

Интеграция программ лояльности в биометрическую систему - хороший кейс, чтобы повысить востребованность такого способа идентификации среди россиян, отметила руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.