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Экономика

Помощник Путина назвал три рецепта роста экономики

22.11.2019 08:32|ПсковКомментариев: 1

Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Первая группа мер - удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям».

«У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это (уровень ключевой ставки. - «Известия») вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и т.д.», - заявил Белоусов.

Вторая составляющая - улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. Третья - повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий.

«С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то по крайней мере выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем», - заявил он «Известиям».

Профессиональное обучение работников и россиян старшего возраста, в том числе по рабочим специальностям, организовано уже сейчас в рамках нацпроектов по повышению производительности труда и улучшению демографии, заявили в Минтруде.

В свою очередь в Минэкономразвития заявили, что прирост ВВП в III квартале ускорился до 1,9% с 0,9% во II квартале. По итогам девяти месяцев экономика выросла на 1,2%, указал Минэк. Эксперты считают, что одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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