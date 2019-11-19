Экономика

Проект псковских специалистов по организации общения бизнеса стал одним из лучших

Команда Псковской области приняла участие в заключительном модуле обучения в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Вместе с другими командами более 20 субъектов Российской Федерации первой волны обучения псковичи представили свои проекты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по итогам предзащиты проект команды Псковской области вошел в топ-11 проектов, получивших наибольшее количество баллов жюри. Он направлен на развитие неформального нетворкинга, то есть организацию общения бизнеса в неформальной развлекательной обстановке.

Всего на предзащите рассмотрено около 50 работ, основным посылом которых стало улучшение реализации мер государственной поддержки, будь то проблемы информирования, коммуникации или сложности бюрократических процедур.

Работы рассматривало компетентное жюри, состоящее из действующих предпринимателей, руководителей проектных работ и представителей регионов. Основными критериями оценки стали - актуальность и востребованность сервиса, использование инструментов дизайн-мышления, возможности тиражируемости проекта в других регионах страны.

В рамках обучения состоялась презентация итоговых дипломных проектов региональных команд, которые либо уже реализовываются в регионах, либо находятся в финальной стадии разработки. Проект команды Псковской области был представлен директором АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасией Ивановой (Микрокредитная компания).

По итогам презентации заместитель министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин поблагодарил региональные команды за вовлеченность в процесс обучения, за неформальное отношение, полное погружение в идею.