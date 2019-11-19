Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Да будет свет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Вкусные мероприятия
Старт «недели №1»
Мембранные сапоги Nordman
Новогодние программы для детей
Где отпраздновать корпоратив?
Здоровый хлеб со скидкой
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Онлайн-конференция для псковских НКО
Монобизнес vs. многопрофильность
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Путь к сердцу машины
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Экономика 19.11.2019 10:3520 Монобизнес vs. многопрофильность: Где зарыт профит? 25.11.2019 08:000 Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса 24.11.2019 18:346 Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали 24.11.2019 09:2414 Михаил Сутягинский: Наш проект принесет региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей 23.11.2019 13:572 Проект псковских специалистов по организации общения бизнеса стал одним из лучших 22.11.2019 18:230 Псковская область намерена привлечь еще 2 кредита с лимитами по миллиарду рублей на покрытие дефицита бюджета
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 19.11.2019 17:2822 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 18.11.2019 10:274 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 19.11.2019 12:225 В погоню со стрельбой вылилось задержание автомобиля в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса

25.11.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Ставка льготного кредитования малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» будет снижена в случае, если ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Об этом «Известиям» рассказали в Корпорации МСП. Ее акционерами выступают Федеральное агентство по управлению госимуществом и ВЭБ.

«Снижение ключевой ставки Банком России ниже уровня, установленного в настоящий момент (6,5%. - «Известия») повлечет за собой уменьшение процентной ставки для субъектов МСП до уровня ниже 8,5%», - отметили в организации.

Сейчас льготное финансирование не пользуется успехом. При целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год за десять месяцев кредитов выдали только на 206,2 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

При этом было заключено 6913 кредитных договоров на общую сумму 341,6 млрд рублей. В ведомстве не уточнили, что будет с невыданными средствами. В Минэке рассчитывают, что в следующем году объемы займов резко вырастут.

Однако эксперты оптимизма не разделяют. По их словам, препятствием для предпринимателей выступает не высокий процент по кредитам, а бюрократизм и большое количество обязательных условий.

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках - участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 667 человек
25.11.2019, 08:140 Эксперты указали направления для туризма на Новый год 25.11.2019, 08:000 Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса 24.11.2019, 22:531 Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах 24.11.2019, 22:320 Псковичка пожаловалась на вечные лужи в своем дворе
24.11.2019, 22:120 Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях 24.11.2019, 21:450 Прокуратура выявила нарушения в одном из ювелирных магазинов Пскова 24.11.2019, 21:252 Дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков, передано в суд 24.11.2019, 21:210 Голая Волочкова вооружилась топором, прорубила купель и нырнула в ледяную воду. ВИДЕО
24.11.2019, 21:101 Случайные знакомые лишили псковского чиновника денег и имущества в центре Петербурга 24.11.2019, 21:050 В Пскове состоялся традиционный крестный ход. ФОТО 24.11.2019, 20:400 «Детское Евровидение - 2019» выиграла исполнительница из Польши 24.11.2019, 20:350 В Печорском районе снег и огромные сосульки
24.11.2019, 20:270 Названо опасное для здоровья число чашек кофе в день 24.11.2019, 19:550 Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» 24.11.2019, 19:453 Туалет в Псковском кремле перестал пугать посетителей 24.11.2019, 19:100 Полиция оштрафовала Сергея Шнурова и Noize MC за мат на концерте
24.11.2019, 18:504 Казачьи песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября 24.11.2019, 18:346 Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали 24.11.2019, 18:160 Виктор Остренко: Общественники будут настаивать на максимальной публичности в реализации проекта завода «Титан-Полимер» 24.11.2019, 18:130 Гражданин Беларуси заключен под стражу в Псковской области за дачу взятки
24.11.2019, 17:450 Псковичка повторно села за руль автомобиля в нетрезвом виде 24.11.2019, 17:170 Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения 24.11.2019, 16:498 «Псковский завод Титан-Полимер» - о чем спорят общественники, бизнес и власть? 24.11.2019, 16:450 Каждый пятый работодатель в РФ готов отказать в приеме на работу претенденту с избыточным весом - опрос
24.11.2019, 16:105 Госдума в декабре рассмотрит законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на «детекторе лжи» 24.11.2019, 15:400 Оксана Федорова рассказала о Дне матери 24.11.2019, 15:030 Морозная погода сохранится в Псковской области в понедельник 24.11.2019, 15:000 Житель Себежского района осужден за смерть своего пассажира
24.11.2019, 14:540 «Стихи природы» можно «перечитать» в Пушкинском Заповеднике 24.11.2019, 14:350 Древний Псков сквозь микроскоп: в Доме причта Троицкого собора состоялась презентация книги Алексея Вовина 24.11.2019, 14:072 Более 320 обращений в соцсетях оставили псковичи за неделю, большинство касалось ремонта и обслуживания дорог 24.11.2019, 13:530 Пскович пытался вынести из магазина товары бытовой химии
24.11.2019, 13:3018 В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер» 24.11.2019, 13:290 Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства 24.11.2019, 13:054 Не в дружбу, а в службу 24.11.2019, 12:560 Хамелеон коту не товарищ: псковичка привезла своих животных на Первый канал
24.11.2019, 12:310 Полиция продолжает поиски великолучанина, пропавшего 22 марта 24.11.2019, 12:031 ГИБДД призывает псковских водителей не быть самоуверенными 24.11.2019, 11:430 Буква Ё возвращена в названия двух сотен новгородских деревень 24.11.2019, 11:330 Росгвардия поздравляет с Днем матери: Для каждого из нас мама - это ангел-хранитель
24.11.2019, 11:130 Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области стать участниками нового проекта 24.11.2019, 10:420 Власти Великих Лук: Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность 24.11.2019, 10:310 Что говорит статистика о псковских матерях? 24.11.2019, 10:210 О московском детстве, учебе во ВГИКе и своем пути к Богу и монашеству рассказал митрополит Тихон в фильме из цикла «Лица Церкви». ВИДЕО
24.11.2019, 09:2414 Михаил Сутягинский: Наш проект принесет региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей 24.11.2019, 09:060 День матери отмечают в России 23.11.2019, 22:184 Пскович пожаловался на пьяных людей, лежащих рядом с лицеем №22 23.11.2019, 21:121 Представитель музея-заповедника «Михайловское» приняла участие в I Международных Паскевичских чтениях
23.11.2019, 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 23.11.2019, 20:210 В Пскове чествовали «юных дарований Псковщины» и стипендиатов губернатора среди одаренной молодежи. ФОТО 23.11.2019, 19:500 Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере 23.11.2019, 19:070 Житель Ленобласти приговорен к году ограничения свободы за угон автомобиля в Гдовском района
23.11.2019, 18:350 В Минтрансе не ожидают возобновления чартеров между Россией и курортами Египта в 2019 году 23.11.2019, 18:040 Профилактические противопожарные рейды прошли в Псковской области 23.11.2019, 17:420 Андрей Турчак сообщил о создании в исполкоме «Единой России» проектного офиса для работы на выборах 23.11.2019, 17:372 Мэр пережившего мощнейшее наводнение города Тулуна попал в серьезное ДТП
23.11.2019, 17:064 В Псковскую область не пустили 40 деревянных барабанов 23.11.2019, 16:580 У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появились новые заместители 23.11.2019, 16:396 Позитивные ощущения остались у Александра Братчикова от съезда «Единой России» 23.11.2019, 16:301 Осужденному жителю Гдовского района запретили посещать «разливайки»
23.11.2019, 16:194 Михаил Ведерников: Будем руководствоваться принципами работы, озвученными на съезде «Единой России» 23.11.2019, 16:150 Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области 23.11.2019, 16:018 Александр Котов: «Единая Россия» – ведущая политическая сила, которая оказывает поддержку всем инициативам президента 23.11.2019, 15:506 «Вор в законе», «коронованный» в Псковской области, объявлен в розыск
23.11.2019, 15:290 Медведев предложил укрупнить партийные проекты «Единой России» 23.11.2019, 15:030 Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании 23.11.2019, 14:530 Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы 23.11.2019, 14:4914 Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них
23.11.2019, 14:3820 Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений 23.11.2019, 14:213 «Единая Россия» создаст Правозащитный центр для граждан 23.11.2019, 14:140 Открытый турнир по самбо «Память» прошел в Великих Луках 23.11.2019, 13:572 Проект псковских специалистов по организации общения бизнеса стал одним из лучших
23.11.2019, 13:400 Псковичей ждет морозное воскресенье 23.11.2019, 13:283 Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия» 23.11.2019, 13:1012 Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей 23.11.2019, 13:090 Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.