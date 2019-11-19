Экономика

Андрей Козлов предложил не учитывать численность работников сельхозпредприятия при отнесении к субъектам МСП

Председатель парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов вышел с законодательной инициативой, позволяющей расширить круг предприятий, имеющих право участвовать в федеральных, региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, депутат предлагает внести в федеральное законодательство изменения, отменяющие критерий среднесписочной численности предприятия как определяющего для отнесения сельхозпредприятия к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«Действующие нормы законы сейчас таковы, что если среднесписочная численность работников сельскохозяйственного предприятия превышает 250 человек, то вне зависимости от того, что доход предприятия ниже предельных значений, установленных федеральным правительством РФ, сельхозтоваропроизводитель лишается всех видов и форм поддержки. Думаю, это неправильно», - прокомментировал законодательную инициативу Андрей Козлов.

Депутат обратил внимание, что для предприятий легкой промышленности ввиду их высокой трудоемкости уже сделано исключение из общих правил - правительству дано право устанавливать для них предельное значение среднесписочной численности работников свыше установленного законом для средних предприятий, при условии, что доля доходов от осуществления основного вида деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70% в общей сумме доходов предприятия.

Парламентарий убежден, что аналогичные правовая норма должна распространяться и на аграрные предприятия. Такая мера будет содействовать развитию приоритетного сектора экономики региона - сельского хозяйства.

Предварительное обсуждение разработанного проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» пройдет в рамках заседания комитета, а затем депутатский корпус примет коллегиальное решение о поддержке либо отклонении законодательной инициативы на сессии регионального парламента.