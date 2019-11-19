Экономика

Идея освобождения малоимущих от НДФЛ остается, но надо еще подумать - Медведев

Тема возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) очень чувствительная, над ней еще предстоит думать, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», - сказал Медведев, комментируя журналистам заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога, пишет «Интерфакс».

Он признал, что «такая идея действительно прорабатывалась, и в принципе она остается». «Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать», - отметил премьер-министр.

В начале сентября на Московском финансовом форуме Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.