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Экономика

Налоговую политику в Псковской области хотят оптимизировать за счет ликвидации невостребованных льгот и введения новых

26.11.2019 12:15|ПсковКомментариев: 0

В закон Псковской области «О налоге на имущество организаций» намерены внести изменения, которые, по мнению авторов документа, оптимизируют систему налогообложения в регионе и ликвидирует неэффективные налоговые льготы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие законопроекты рассмотрели сегодня, 26 ноября, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

«Ежегодно вместе с бюджетом рассматриваются вопросы, связанные с системой налогообложения. В том числе это связано и с оглашением, заключенным с Минфином по оздоровлению экономического состояния Псковской области и оптимизации расходов», - отметил в начале доклада по проекту закона председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Так, одним из законопроектов вносятся изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций», которыми дополняется налоговая база, определяемая исходя из кадастровой стоимости имущества, новыми видами объектов недвижимого имущества, непрофильного, находящегося в собственности организаций: жилыми домами, квартирами, комнатами, гаражами, машиноместами.

Также предлагается сохранить пониженные налоговые ставки в размере 1,9% в отношении имущества организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, здравоохранения, социальных услуг, образования, культуры и спорта.

По результатам оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Псковской области, неэффективные стимулирующие пониженные ставки для строительных организаций и организаций в сфере информации и связи (за исключением телевизионного вещания и радиовещания и связи на базе проводных технологий), а также невостребованные ставки для гостиниц и отдельных предприятий общественного питания предлагается отменить.

Согласно данным УФНС России по Псковской области пониженными ставками по данным видам экономической деятельности в 2018 году пользовались: 19 строительных организаций (суммы преференций 167 тысяч рублей) и 4 организации в сфере информации и связи (за исключением телевизионного вещания и радиовещания и связи на базе проводных технологий) (суммы преференций 14 тысяч рублей).

Законопроектом также предлагается отменить пониженные ставки в размере 1,9% для организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с разделом М ОКЭВЭД2 «Деятельность профессиональная, научная и техническая», ввиду незначительности сумм налоговых преференций. Всего по данному разделу ОКВЭД2 в Псковской области осуществляют деятельность 22 организации. Из них пониженной ставкой в 2018 году воспользовались только 2 организации, осуществляющие деятельность в области права и бухгалтерского учета, суммы налоговых преференций за 2018 год составили 1,13 тысяч рублей.

Кроме того, проектом закона предлагается исключить положения закона области, регулировавшие вопросы предоставления налоговых деклараций и отчетов по уплате налоговых платежей по налогу на имущество организаций в связи с изменениями, внесенными в статью 386 Налогового кодекса Российской Федерации. С 1 января 2020 года налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих им объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, на территории субъекта Российской Федерации, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту Российской Федерации.

Обязанность по предоставлению налогоплательщиками отчетов об уплате авансовых платежей отменена.

По итогам оценки эффективности согласно обязательствам по соглашению предлагается отменить по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, неэффективные стимулирующие пониженные ставки в размере 10% для ресторанов и предприятий общественного питания (раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (подклассы 56.1, 56.2 ОКВЭД2 – обслуживание на вынос)), организаций, ведущих добычу полезных ископаемых (раздел B ОКВЭД2), организаций лесного комплекса (раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (класс 02 (за исключением подкласса 02.3 ОКВЭД2), и установить для данных видов экономической деятельности ставки в размере 15%, а не 10%, как было ранее.

По данным видам в 2018 году согласно данным УФНС России по Псковской области пониженными ставками пользовался 21 налогоплательщик. Сумма, которая не поступила в областной бюджет в результате установления пониженных ставок, составила в 2018 году 2,95 млн рублей.

В то же время новую льготу в форме снижения на 50% имущественного налога предложено установить организациям почтовой связи, оказывающим почтовые услуги в малонаселенных и отдаленных поселениях области, но не более, чем на сумму финансовых средств, направляемых на выполнение работ, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением объектов почтовой связи в этих населенных пунктах.

Расчетная сумма потерь областного бюджета от предполагаемых налоговых льгот в соответствии с данным законопроектом прогнозируется в сумме 67,76 млн рублей, в том числе по льготам по налогу на имущество организаций - около 64,03 млн рублей, по транспортному налогу - 3,73 млн рублей.

Также со следующего года предлагается полностью освободить от уплаты на имущество организацией медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Эта мера вводится в целях исполнения перечня поручений президента РФ по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения 20 августа 2019 года.

Сумма налоговых льгот по данной категории налогоплательщиков ориентировочно составит 36,8 млн рублей.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, снижение налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения будет способствовать оздоровлению финансовой ситуации в государственных учреждениях здравоохранения области и окажет положительное влияние на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе в сельской местности с низкой плотностью населения и высокой долей жителей старше трудоспособного возраста.

Действующие ранее налоговые льготы для социально незащищенных категорий налогоплательщиков и социально важных сфер деятельности сохранены практически в полном объеме. Так, по транспортному налогу в 2020 году предлагается сохранить ранее действующие налоговые льготы, за исключением налоговой льготы по транспортному налогу общероссийским общественным организациям инвалидов.

Теги: #налоги #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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